محافظ المنيا يفتتح تطوير مرسى تل العمارنة السياحي بتكلفة 3 ملايين جنيه

افتتح اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا اليوم أعمال تطوير مرسى تل العمارنة السياحي ،الذي يقع على البر الشرقي للنيل مقابل مديرنة ديرمواس، بجوار مركز الزوار التابع لوزارة الأثار.

ويبلغ طول المرسي حوالي 250 مترًا وعرضه 22 مترًا ويتكون من مصطبة واحدة بإجمالي تكلفة تصل إلى 3 ملايين جنيه ونفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ضمن الافتتاحات الخاصة بالمحافظة في العيد الوطني.

كما افتتح المحافظ الطريق السياحي المؤدى إلى المنطقة الأثرية بمنطقة تل العمارنة بطول يصل إلى 8 كم، ونفذته وحدة الرصف وصيانة الطرق، كما افتتح أعمال تطوير وتنجيل الملعب الخاص بمركز شباب تل بني عمران، بتكلفة تصل إلى 250 إلف جنيه.

وأوضح المحافظ أن هناك 12 مشروعًا جديدًا بمركز ديرمواس بتكلفة إجمالية 9 ملايين و559 ألف جنيه تشمل أيضًا افتتاح 4 مراكز شباب ومدرستين ومسجدين و3 معاهد أزهرية إلى جانب رصف طرق.

وأضاف أن قطاع الشباب يساهم في تنجيل 5 ملاعب بمراكز شباب القرى ومدينة ديرمواس وفي قطاع التعليم تم إنشاء مدرسة الحاج قنديل الإعدادية وتعلية مدرسة سيسكو الإعدادية وبقطاع الأوقاف سيتم افتتاح مسجدين بقريتى (طوخ ـ الناصرية) إلى جانب إنشاء معاهد أزهرية تابعة لقطاع الأزهر وهى بني حرام ـ البرشا الابتدائي ـ ديرمواس إعدادي وثانوى بنين وبقطاع الطرق والكباري تم رصف طريق من سيسكو حتى مصرف كبكب.