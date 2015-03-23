أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ السويس: لا مساس بحقوق العاملين بشركة الزيوت المتكاملة

Google+ Print
محافظ السويس: لا مساس بحقوق العاملين بشركة الزيوت المتكاملة محافظ السويس: لا مساس بحقوق العاملين بشركة الزيوت المتكاملة

 

محافظ السويس

التقى اللواء العربي السروي محافظ السويس اليوم الأثنين وفد من نقابة  شركة صناعات الزيوت المتكاملة لبحث المشاكل التي يعاني منها عمال المصنع بعد تعرضه للحريق وكيفية إعادة تشغيله وعدم إغلاقه ، مؤكدا على أنه لا مساس بحقوق العمال.

وأكد المحافظ على ضرورة الألتزام بالأجراءات القانونية وما تسفرعنه من نتائج دون المساس بصالح العمال والألتزام بقرار لجنة البت بوزارة القوي العاملة والذي أكد عدم إغلاق المصنع .

حضراللقاء محمد أيمن مديرعام مديرية القوى العاملة وحاتم محمد المسئول عن ملف الشركات بمديرية القوي العاملة وحسن احمد أحمد رئيس نقابة العاملين وسعيد عوض الأمين العام وجمعة علي أمين الصندوق  وناصر سليم وأحمد إبراهيم أعضاء  مجلس النقابة بالشركة ومحمد عبد الفتاح ممثلا عن العمال .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا