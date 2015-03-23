محافظ السويس: لا مساس بحقوق العاملين بشركة الزيوت المتكاملة

التقى اللواء العربي السروي محافظ السويس اليوم الأثنين وفد من نقابة شركة صناعات الزيوت المتكاملة لبحث المشاكل التي يعاني منها عمال المصنع بعد تعرضه للحريق وكيفية إعادة تشغيله وعدم إغلاقه ، مؤكدا على أنه لا مساس بحقوق العمال.

وأكد المحافظ على ضرورة الألتزام بالأجراءات القانونية وما تسفرعنه من نتائج دون المساس بصالح العمال والألتزام بقرار لجنة البت بوزارة القوي العاملة والذي أكد عدم إغلاق المصنع .

حضراللقاء محمد أيمن مديرعام مديرية القوى العاملة وحاتم محمد المسئول عن ملف الشركات بمديرية القوي العاملة وحسن احمد أحمد رئيس نقابة العاملين وسعيد عوض الأمين العام وجمعة علي أمين الصندوق وناصر سليم وأحمد إبراهيم أعضاء مجلس النقابة بالشركة ومحمد عبد الفتاح ممثلا عن العمال .