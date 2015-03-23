إصابة خفيرين نظاميين فى حادث تصادم سيارة بالزقازيق

أصيب خفيران نظاميان بكسور وكدمات، اليوم الاثنين، إثر تعرضهما لحادث تصادم سيارة بدراجة بخارية بطريق الغشام أمام مخبز السويفى بدائرة قسم ثان الزقازيق.

تلقى اللواء مليجى فتوح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور قسم ثان الزقازيق، يفيد بوقوع حادث تصادم السيارة رقم 4529 ر .ع.ب مصر بدراجة بخارية بدون لوحات معدنية بطريق الغشام بدائرة القسم، أسفر عن إصابة كل من وليد محمد عبد الحميد 32 سنة خفير نظامى بمركز شرطة ههيا بكسر بعظمة الفخذ اليسرى وكسر بالكاحل الأيسر وإبراهيم محمد خليفة 35 سنة خفير نظامى بمركز شرطة ههيا بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ.

وانتقل فريق من البحث الجنائى لمحل الواقعة، وبالفحص تبين أن الحادث وقع نتيجة التخطى الخاطئ، وبسؤال والد المصاب الثانى محمد خليفة محمد 56 سنة، عامل زراعى اتهم قائد السيارة بالتسبب فى إحداث إصابتهما ،. تحرر عن الواقعة المحضر رقم 4015 جنح القسم لسنة 2015 وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

من ناحية أخرى عثر أهالى مدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، على جثة لشخص بشارع سليم شديد دائرة قسم أول الزقازيق، وتم إخطار نيابة قسم أول الزقازيق للتحقيق بمعرفة إبراهيم مجدى وكيل النيابة.

تلقى اللواء مليجى فتوح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الزقازيق يفيد بعثور الأهالى على جثة لشخص بشارع سليم شديد دائرة القسم.

وبالانتقال والمعاينة تبين أن الجثة للمدعو أحمد إبراهيم أحمد يوسف، 62 سنة، خفير خصوصى بقطعة أرض بناحية قرية هرية رزنة مركز الزقازيق وبمناظرة الجثة تبين وجود جرح رضى بالرأس.

بسؤال نجله محمد 35 سنة - عامل مقيم بذات الناحية أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى وفاة والده.

تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار تحت تصرف النيابة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1747 إدارى القسم لسنة 2015 جارٍ العرض على النيابة العامة.