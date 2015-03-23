سقوط تشكيل عصابى للنصب على أصحاب المحال التجارية بالغردقة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول الغردقة من ضبط عاطلين، كونا فيما بينهما تشكيلاً عصابيًا، للنصب على أصحاب المحلات التجارية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حمدى الجزار، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من العميد أحمد صادق -مدير إدارة البحث الجنائى- يفيد بتمكن الرائد أحمد أنور والنقيب عادل الجزار من وحدة مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المحلات التجارية بالغردقة، وهم "أدهم.ع.ح" 20 سنة عاطل ومقيم نجع حمادى – قنا والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3402 جنح أول الغردقة لسنة 2015، و"ناصر.ع.م" 22 سنة عاطل ومقيم نجع حمادى – قنا، بالاتفاق فيما بينهما بتكوين تشكيل عصابى تخصصى فى النصب على المحلات، واتخذوا من مدينة الغردقة مكانًا لتنفيذ مخططهم الإجرامى، واعترفا بالنصب على 4 أصحاب محال تجارية بالغردقة فى مبالغ مالية قدرت بـ2000 جنيه، تم التوصل للمسروقات بإرشادهما وتعرف عليهما المجنى عليهم وأخطرت النيابة العامة.