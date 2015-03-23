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تجديد حبس خلية إرهابية بكفر الشيخ 15يومًا فى اتهامها بأعمال تخريبية

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تجديد حبس خلية إرهابية بكفر الشيخ 15يومًا فى اتهامها بأعمال تخريبية تجديد حبس خلية إرهابية بكفر الشيخ 15يومًا فى اتهامها بأعمال تخريبية
قررت نيابة كفر الشيخ الكلية، بإشراف المستشار محمد عبد القادر الحلو المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، اليوم الاثنين، تجديد حبس خلية إرهابية 15 يومًا، بتهمة استهداف منشآت عامة وتصنيع مواد متفجرة وحيازة كمية من الأسلحة النارية.

وكانت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، بإشراف اللواء عبدالرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ، تمكنت من ضبط هذه الخلية داخل شقة سكنية بمركز قلين، لاستغلالها لتصنيع العبوات المتفجرة، وهم "أ. م"، 42 عامًا، حاصل على بكالوريوس تربية، و"ر. م"، 40 عامًا، نجار، و"أ. أ"، 40 عامًا موظف بالرى، و"م. ح"، 32 عامًا "م. ح"، 52 عامًا، طبيب بشرى بمستشفى مطروح، و"م. أ"، 24 عامًا، حاصل على ليسانس حقوق.

وضبط بحوزتهم 8 عبوات ناسفة، و40 طلقة عيار 7.62 39، وكمية من البارود، ومحدثات صوت، وأسلاك كهربائية، وكمية من المفكات، وكاميرا تصوير، ولاب توب يحتوى على بعض العمليات التى يتم تنفيذها، وضبط كمية من قطع المواسير البلاستيك وتيمرات، الريموت، المكثفات، والبطاريات الجافة مختلفة الأحجام وقواعد بلاستيك لتثبيتها.

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