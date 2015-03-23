القبض على مالكى شركة وهمية للتوظيف ينصبون على المواطنين بالحيزه

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مالكى شركة وهمية للتوظيف لاتهامهما بالنصب على المواطنين بالعمرانية.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام "رائد.ع" و"أشرف.ش" بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة، حيث ينتحل الأول صفة مدير شئون العاملين بأحد البنوك، والثانى ينتحل صفة مستشار بوزارة الخارجية ويقومان بإيهام المواطنين بقدرتهما على تعيينهم وذويهم بالبنك ووزارة الخارجية، وذلك عن طريق موقع بريد إلكترونى قاما بإنشائه على شبكة الإنترنت ومن خلاله يقومان باستقطاب ضحاياهما متخذين من شقة مستأجرة كائنة بعقار بشارع الهرم دائرة قسم شرطة العمرانية كمكتب للتوظيف، مقرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المكان المشار إليه، حيث تم ضبطهما، وتبين وجود عدد من الضحايا داخل المكتب.. وقرروا بحضورهم لرغبتهم فى الحصول على وظائف مقابل 6 آلاف جنيه لكل منهم وتم ضبط 2 كارنية بأسماء المتهمين وصورهما بصفتهما المنتحلة و1800 وثيقة تعارف مرفق بها مصوغات التعيين للضحايا – 300 عقد مزور منسوب صدوره إلى أحد البنوك، وباستدعاء مدير الشئون القانونية بالبنك، قرر بأن المتهم الأول ليس من ضمن العاملين بالبنك وأن الكارنية المضبوط بحوزته مزور، بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة والنصب فتم إحالتهما الى النيابة للتحقيق.