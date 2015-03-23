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رئيس الزمالك يستأنف على حكم حبسه.. و31 مايو أولى جلسات نظر القضية

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رئيس الزمالك يستأنف على حكم حبسه.. و31 مايو أولى جلسات نظر القضية رئيس الزمالك يستأنف على حكم حبسه.. و31 مايو أولى جلسات نظر القضية
تقدم رئيس نادى الزمالك باستئناف أمام محكمة جنح مستئناف العجوزة على الحكم الصادر ضده من محكمة جنح الدقى بحبسه سنه وتغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة سب وقذف محامى الألتراس "الوايت نايتس" على إحدى القنوات الفضائية وحددت المحكمة 31 مايو المقبل لنظر أولى جلسات الاستئناف.

وكانت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد الدسوقى، وسكرتارية ضياء صبحى، قضت أول أمس السبت بمعاقبة رئيس نادى الزمالك بالحبس سنة، والكفالة ألف جنيه، والغرامة 10 آلاف وإلزامه بمصاريف التعويض ذلك بعد اتهامه بسب وقذف محامى مجموعة ألتراس وايت نايتس.

وكان طارق العوضى محامى أعضاء رابطة الوايت نايتس، تقدم ببلاغ إلى نيابة العجوزة ضد رئيس نادى الزمالك اتهمه فيه بسبه وقذفه على إحدى القنوات الفضائية وقدم "العوضى" أسطوانات تثبت صحة كلامه.

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