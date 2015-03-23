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29 مارس.. أولى جلسات محاكمة ماجد الكدوانى فى اتهامه بضرب عامل

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29 مارس.. أولى جلسات محاكمة ماجد الكدوانى فى اتهامه بضرب عامل 29 مارس.. أولى جلسات محاكمة ماجد الكدوانى فى اتهامه بضرب عامل
أمر مينا ناصر، وكيل أول نيابة الجديدة، بإشراف المستشار أحمد حنفى، رئيس النيابة، اليوم الاثنين، بإحالة الفنان ماجد الكدوانى إلى محكمة الجنح فى واقعة اتهامه بضرب وسب عامل بإحدى محطات الوقود فى مصر الجديدة، وحددت النيابة جلسة 29 مارس الجارى لنظر أولى جلسات محاكمته.

وقال الكدوانى فى تحقيقات النيابة، إنه لم يعتد على العامل لكنه دفعه فقط، فيما كشفت تحقيقات النيابة أنه دخل محطة بنزين بشارع صلاح سالم وكان برفقته سيدة، دخلت الحمام، ولم تغلق العلامة الخضراء التى توحى بوجود أحد داخله ثم دخل عامل النظافة بالخطأ لتنظيف الحمام ووجدها فخرج مسرعًا إلا أن الكدوانى تعدى عليه بالضرب وأحدث إصابات فى وجهه.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا من العامل اتهم فيه الفنان ماجد الكدوانى بالتعدى عليه أثناء تأدية عمله، وتبين أن كاميرات المراقبة الخاصة بالمحطة سجلت الواقعة بالكامل، وأثبتت صحة أقوال العامل، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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