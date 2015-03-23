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حبس أمينى شرطة هرب منهما مسجون من محكمة القاهرة الجديدة

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حبس أمينى شرطة هرب منهما مسجون من محكمة القاهرة الجديدة حبس أمينى شرطة هرب منهما مسجون من محكمة القاهرة الجديدة
أمرت نيابة السلام برئاسة المستشار محمد سلامة بحبس أمينى شرطة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالتسبب فى هروب محكوم عليه 3 سنوات فى قضية سرقة أثناء عرضه على جلسة استئناف محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.

وكشفت تحقيقات محمد رجاء وكيل نيابة السلام بسكرتارية إبراهيم زين أن حرس قسم شرطة النهضة سلم المتهم إلى حرس جلسة المحكمة لنظر استئنافه على حكم حبسه 3 سنوات، إلا أنه تمكن من مغافلة الحرس وهرب.

وتبين من التحريات أنه عقب إنتهاء الجلسة سلم حرس المحكمة المتهمين إلى حرس قسم شرطة النهضة تبين عدم وجود المتهم الهارب بينهم فتحرر محضر بالواقعة وإحالة أمينى الشرطة المكلفين بالحراسة للنيابة.

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مصر 365