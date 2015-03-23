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"النصر للغزل": تركيب أحدث ماكينات للصباغة لتحسين جودة ملابس التصدير

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"النصر للغزل": تركيب أحدث ماكينات للصباغة لتحسين جودة ملابس التصدير "النصر للغزل": تركيب أحدث ماكينات للصباغة لتحسين جودة ملابس التصدير
أكد المهندس سمير السعيد، رئيس شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة، إحدى شركات القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة الاستثمار، أنه تم تركيب أحدث ماكينة للصباغة لتحسين جودة ملابس التصدير وتعمل حاليا بكفاءة عالية .

وأضاف "السعيد"، لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر توفير أنوال نسيج خاصة بصناعة مفروشات التصدير، علاوة على طرح مناقصة لتوريد ماكينة جديدة للشركة.

وأوضح أن الشركة زاد معدل إنتاجها، على الرغم من الأعباء الكبيرة التى تتحملها، ومنها ارتفاع الكهرباء والغاز والأقطان، وبلغ العجز بسبب هذه الأعباء 46 مليون جنيه فى الفترة من شهر يوليو الماضى حتى يناير الحالى، كاشفا أن ارتفاع الأسعار كلف الشركة 18.5 مليون جنيه.

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مصر 365

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