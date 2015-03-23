"المركزى للإحصاء": 22.6 ألف فدان مساحة الأراضى المستصلحة فى مصر العام الماضى

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن مساحة الأراضى المستصلحة 22.6 ألف فدان عام 2013/2014 مقابل 22.9 ألف فدان عام 2012/2013.

وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى بيان صحفى صادر عنه ظهر اليوم الاثنين، أن مساحة الأراضى التى تم استصلاحها بالجمعيات التعاونية 17.4 ألف فدان بنسبة 76.9 % تليها مساحة شركات القطاع الخاص 4.8 ألف فدان بنسبة 21.2 % ثم مساحة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 436 فدان بنسبة 1.9 % من إجمالى مساحة الأراضى المستصلحة عام 2013 /2014 .

وأشار البيان إلى أن إجمالى المساحة المستصلحة التراكمية للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية منذ عام 1952 حتى الآن 3.3 مليون فدان.

ولفت الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن المساحة المقام عليها مشروعات الثروة الحيوانية "إنتاج ألبان وتسمين وتربية ماشية و أغنام" من الأراضى المستصلحة 106 فدان عام 2013/2014 مقابل 103 فدان عــام 2012/2013 بنسبة زيادة قدرها 2.9 %، ويرجـع ذلك إلــى إقبـال الشركــات علــى إقامــة مشروعــات الثروة الحيوانية.