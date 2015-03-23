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وزير الاتصالات يلتقى وفد من جمهورية جيبوتى لبحث تبادل الخبرات

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وزير الاتصالات يلتقى وفد من جمهورية جيبوتى لبحث تبادل الخبرات وزير الاتصالات يلتقى وفد من جمهورية جيبوتى لبحث تبادل الخبرات
استقبل اليوم المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفد جمهورية جيبوتى برئاسة يوسف أحمد عليمى سكرتير عام وزارة الإعلام والبريد والاتصالات بجيبوتي، والذى يزور حاليا خلال الفترة من 23 الى 27 مارس، حيث أبدى الوفد رغبته فى زيارة القرية الذكى والتعرف على مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر، وتم خلال اللقاء بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتى فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أبدى الجانب الجيبوتى رغبته فى التعرف على التجربة المصرية فى مجال الاتصالات، والاستفادة من الجهود التى تقدمها مصر لدعم الدول العربية والإفريقية الشقيقة فى مجالات تنمية القدرات البشرية وبناء الكوادر القادرة على قيادة هذه المجالات التقنية المتخصصة وفقا لبيان صادر عن وزارة الاتصالات.

وضم الوفد الجيبوتى كل من حسن خير الله، مدير إدارة اتصالات جيبوتى، وحسين ابرى جيله، مدير تطوير الأعمال فى قسم المبيعات بجيبوتى تليكوم.

ومن المقرر أن يلتقى الوفد الجيبوتى خلال الأيام القادمة مع القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتعرف عن قرب على الإستراتيجية العامة لوزارة الاتصالات خلال الفترة القادمة، ومشروعات تنمية تكنولوجيا المعلومات فى مصر، فى مجالات الاقتصاد الرقمي، والصحة والتجارة الالكترونية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتحرير قطاع الاتصالات، والأمن السيبرانى، وكيفية الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى.

يشار أن معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر قد أبرم مذكرة تفاهم مع وزارة الإعلام والبريد والاتصالات بدولة جيبوتى فى يناير 2015 فى مجال تنمية القدرات.

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مصر 365

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