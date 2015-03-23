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الكويت تختار وزير الأوقاف سفيرًا للتسامح والسلام لعام 2015

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الكويت تختار وزير الأوقاف سفيرًا للتسامح والسلام لعام 2015 الكويت تختار وزير الأوقاف سفيرًا للتسامح والسلام لعام 2015

الدكتور محمد مختار جمعة

تلقى وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، دعوة من الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح رئيس مؤسسة التسامح والسلام ، ورئيس الجمعية الكويتية للأسرة المثالية ، وذلك لتكريمه بمناسبة اختياره سفيرا للتسامح والسلام لعام 2015.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، أن الدكتور جمعة سيلقى الكلمة الافتتاحية في ملتقى التسامح والسلام بدولة الكويت تحت شعار ” كويت التسامح والسلام ”والذى ينعقد يوم الاثنين المقبل بالعاصمة الكويتية ، وذلك تقديرًا لجهوده العظيمة في هذا المجال.

وأوضحت الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح، الرئيس الفخرى للمؤسسة، أن اختيار وزير الأوقاف المصرى الدكتور محمد مختار جمعة سفيرا للتسامح والسلام لعام 2015 يأتى فى اطار العلاقات القوية والمتميزة بين والكويت وما تمر به الامة العربية من ظروف وتحديات تستوجب الحوار مع الاخر واعلاء قيم التسامح والسلام ونبذ العنف.. خاصة وان لمصر والكويت دورا حضاريا وروحيا كبيرا تحت القيادة الرشيدة من البلدين الشقيقين. كما اشادت بدور علماء الدين فى مصر والكويت للتصدى للأفكار المتطرفة ونشر قيم التسامح والسلام.

أ ش أ

 

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