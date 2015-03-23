بالصور.. للمرة الأولى "تحيا مصر" تزين طائرة "الرئاسة"

فى تقليد جديد من مؤسسة رئاسة الجمهورية، ظهرت طائرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعلى مقدمتها عبارة "تحيا مصر ".

ورصدت كاميرا "اليوم السابع" الطائرة الرئاسية وعليها عبارة "تحيا مصر"، فى مطار الخرطوم، قبل مغادرة الرئيس السيسى، السودان، عقب توقيع اتفاقية مبادئ بشأن سد النهضة الإثيوبى بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، لضمان عدم تأثير السد على حصة مصر والسودان من مياه النيل.



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طائرة الرئاسة قبل مغادرة الرئيس العاصمة السودانية الخرطوم

ومن المقرر أن يصل الرئيس السيسى، بعد قليل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لاستكمال مباحثاته مع المسئولين الإثيوبيين بشأن السد، فضلاً عن مناقشة العديد من الملفات بين البلدين، ومن بينها تعزيز التعاون فى مجالات الاقتصاد والتجارة.



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طائرة السيسى قبل انطلاقه إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا



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