أخصائية تغذية تنصح بالكركم لعلاج مشكلات المعدة

فوائد الكركم للمعدة

النسبة المعتدلة لإضافة الكركم للطعام

الكركم أحد أهم التوابل المفيدة لجسم وصحة الإنسان، إضافته للكثير من نوعيات الطعام، يجعله أحد أفضل الإضافات الأساسية للطعام الصحى.>وبعيدا عن لون الكركم الأصفر الرائع، تؤكد الدكتورة رانيا شريف أخصائية التغذية العلاجية أنه أحد أفضل الإضافات المفيدة فى الطعام لاحتوائه على العديد من العناصر المفيدة للجسم، والتى تساعد بشكل كبير على تبطين جدار المعدة، كما أنه يساعد على التخلص تدريجيا من قرح الأمعاء ومشكلات القولون العصبى، فالقليل منه يساعد على تهدئة القولون والتهابه.>ففوائد الكركم للمعدة عديدة، وحسبما تذكرها الدكتورة رانيا شريف، فهو يساعد على التخلص من حرقة المعدة إذا ما تمت إضافته على الطعام بكميات معتدلة، بما لا يتعدى ملء الملعقة الصغيرة الممسوحة، فهو بذلك يساعد المعدة على سرعة الالتئام لاحتوائه على مواد الكركمين، كما يساهم فى تخلصها من حالة الحموضة والحرقة والشعور بالآلام المتكررة.

ونصحت أخصائية التغذية بإضافة الكركم بشكل معتدل للطعام حتى لا يتسبب فى الإصابة بشكل عكسى بمشكلات فى المعدة، فالكثير منه يلهب المعدة ويزيد من إفراز أحماضها.

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