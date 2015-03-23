أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أخصائية تغذية تنصح بالكركم لعلاج مشكلات المعدة

Google+ Print
أخصائية تغذية تنصح بالكركم لعلاج مشكلات المعدة أخصائية تغذية تنصح بالكركم لعلاج مشكلات المعدة
الكركم أحد أهم التوابل المفيدة لجسم وصحة الإنسان، إضافته للكثير من نوعيات الطعام، يجعله أحد أفضل الإضافات الأساسية للطعام الصحى.

فوائد الكركم للمعدة


>وبعيدا عن لون الكركم الأصفر الرائع، تؤكد الدكتورة رانيا شريف أخصائية التغذية العلاجية أنه أحد أفضل الإضافات المفيدة فى الطعام لاحتوائه على العديد من العناصر المفيدة للجسم، والتى تساعد بشكل كبير على تبطين جدار المعدة، كما أنه يساعد على التخلص تدريجيا من قرح الأمعاء ومشكلات القولون العصبى، فالقليل منه يساعد على تهدئة القولون والتهابه.

النسبة المعتدلة لإضافة الكركم للطعام


>ففوائد الكركم للمعدة عديدة، وحسبما تذكرها الدكتورة رانيا شريف، فهو يساعد على التخلص من حرقة المعدة إذا ما تمت إضافته على الطعام بكميات معتدلة، بما لا يتعدى ملء الملعقة الصغيرة الممسوحة، فهو بذلك يساعد المعدة على سرعة الالتئام لاحتوائه على مواد الكركمين، كما يساهم فى تخلصها من حالة الحموضة والحرقة والشعور بالآلام المتكررة.

ونصحت أخصائية التغذية بإضافة الكركم بشكل معتدل للطعام حتى لا يتسبب فى الإصابة بشكل عكسى بمشكلات فى المعدة، فالكثير منه يلهب المعدة ويزيد من إفراز أحماضها.

موضوعات متعلقة


>- إضافة الزنجبيل والكركم الأصفر للأطعمة يخلص الجسم من الالتهابات والأوجاع
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365