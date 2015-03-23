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رئيس جامعة القناة يحيل 3 طلاب للتحقيق بسبب “إهانتهم للسلام الوطني”

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رئيس جامعة القناة يحيل 3 طلاب للتحقيق بسبب “إهانتهم للسلام الوطني” رئيس جامعة القناة يحيل 3 طلاب للتحقيق بسبب “إهانتهم للسلام الوطني”

جانب من حفل ختام الأنشطة الطلابية للمعهد للتمريض بالإسماعيلية

أحال الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، ثلاثة من طلاب المعهد الفنى للتمريض بالإسماعيلية للتحقيق وذلك لعدم احترامهم السلام الوطنى لجمهورية العربية.

جاء ذلك خلال حضور رئيس الجامعة حفل ختام الأنشطة الطلابية للمعهد والذى تضمن فقرات فنية ورياضية لطلاب المعهد.

وأكد رئيس الجامعة للطلاب ان احترام السلام الوطنى هو ولاء وانتماء لبلدنا ومن لا يلتزم بهذا لا يستحق أن يكون مصريًا ولا يستحقون أن يعيشوا على أرض مصر ولن يكون لهم وجود على ارض الجامعة، مؤكداً للطلاب أنهم أمل مصر حاضرها ومستقبلها ولزاما علينا ان نعطى لمصر قدر ما اعطتنا.

وقد استنكر طلاب المعهد الفنى ما فعلوه زملائهم مؤكدين حبهم وانتماءهم لبلدهم مصر وجاء ردهم سريعا من خلال الفقرات التى قدموها خلال الحفل من اغانى وطنية واشعار تجسد الانتماء وحب الوطن .. واكدت الدكتورة ميرفت الشبراوى عميد المعهد الفنى للتمريض ان هؤلاء الطلاب الثلاثة لا يعبرون ابدا عن طلاب المعهد الملتزمين والمحبين لوطنهم واننا كاساتذة نزرع الحب والانتماء لمصرنا وهم بالفعل كذلك .

وبعيدا عن هذا الحدث فقد استكمل الطلاب حفلتهم فى جو يسوده الوطنية تحت شعار فى حب مصر وذلك بحضور الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والدكتورة سمية ابو عبدة عميد كلية التمريض وقام رئيس الجامعة والدكتورة ميرفت الشبراوى عميد المعهد بتوزيع الكؤوس والهدايا على الطلاب الفائزين بعد تقديم العديد من الفقرات والرقصات السيناوية والكاراتية والغناء وحرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة .

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