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مقتل 13 شخصًا جراء سقوط قذائف بمناطق القوات النظامية في حلب

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مقتل 13 شخصًا جراء سقوط قذائف بمناطق القوات النظامية في حلب مقتل 13 شخصًا جراء سقوط قذائف بمناطق القوات النظامية في حلب

 

أرشيفية – حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بمقتل 13 شخصا جراء سقوط قذائف على مناطق تسيطر عليها القوات السورية في مدينة حلب.

ولم يتسن التأكد من هذا النبأ من جهة رسمية او مستقلة.

وقال المرصد في بيان اصدره الاثنين إن 13 شخصا على الأقل قتلوا جراء سقوط قذائف أطلقتها الكتائب المقاتلة على مناطق خاضعة لسيطرة القوات السورية في محيط ساحة سعد الله الجابري وشارع بارون والجميلية ومناطق أخرى قريبة منها بمدينة حلب.

وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود 10 جرحى على الأقل بحالات خطرة، فيما سقط المزيد من القذائف على مناطق سيطرة القوات السورية بمدينة حلب، ومعلومات مؤكدة عن المزيد من الجرحى.

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