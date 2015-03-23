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قوات تابعة لجيش حكومة طبرق تسقط طائرة لـ ”فجر ليبيا” غربي البلاد

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قوات تابعة لجيش حكومة طبرق تسقط طائرة لـ ”فجر ليبيا” غربي البلاد قوات تابعة لجيش حكومة طبرق تسقط طائرة لـ ”فجر ليبيا” غربي البلاد

مقاتلة ليبية

أسقطت قوات الدفاع الجوي في الجيش الليبي التابع لحكومة طبرق، طائرة حربية تابعة لقوات “فجر ليبيا” (تابعة لحكومة طرابلس) غربي البلاد، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية عن مسؤول عسكري.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (تابعة لحكومة الثني) عن مسؤول عسكري (لم تسمه) قوله إن “قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الوطني الليبي أسقطت طائرة حربية طراز (ميغ 23) تابعة لمليشيات فجر ليبيا الإرهابية في منطقة الرجبان قبل ظهر اليوم الإثنين”.

وبحسب الوكالة، أضاف المصدر من قوات الدفاع الجوي أن “هذه الطائرة قامت بقصف مدينة الزنتان (غرب)، إلا أن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش أسقطتها بصواريخ الدفاع الجوي أرض جو الموجهة بالقرب من مدينة الرجبان “.

وأفاد المصدر بأن “قائد الطائرة لقى مصرعه، واحترق داخل الطائرة، فيما قامت قوات الجيش الوطني بمحاصرة المنطقة التي سقطت فيها الطائرة”.

كما أوردت الوكالة برفقة الخبر صورا لحطام طائرة محترقة في منطقة تبدو أنها صحراوية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل حكومة طرابلس أو قوات فجر ليبيا.

ومنذ أشهر، يتبادل طرفا النزاع غرب ليبيا الهجمات بالطائرات الحربية، وهما قوات “فجر ليبيا” الموالية للمؤتمر الوطني العام وحكومة الحاسي المنبثقة عنه، وقوات مدينة “الزنتان” الموالية للبرلمان الليبي المنعقد في طبرق وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: المؤقتة التي يقودها عبد الله الثني المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق (شرق)، ومقرها البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني التي يقودها عمر الحاسي ومقرها طرابلس (غرب).

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