29 مارس أولى جلسات محاكمة ماجد الكدواني بتهمة التعدي على عامل بنزينة

حددت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار مينا ناصر جلسة 29 مارس الجارى اولى جلسات محاكمة الممثل ماجد الكدوانى لاتهامه بالتعدى على عامل في محطة وقود في منطقة مصر الجديدة، يذكر ان النيابة احالت اليوم الاثنين الممثل ماجد الكدوانى الى محكمة الجنح.

وأكد الكدوانى في أقواله امام النيابة أنه قام بالفعل بنهر العامل لقيامه واخرين بالسخرية من السيدة التي كانت معه بعد خروجها من الحمام، وانه لم يحدث به اية إصابات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه عندما دخل الفنان ماجد الكدواني وبرفقته سيدة محطة وقود في شارع صلاح سالم بمصر الجديدة في نحو الساعة السابعة صباحا، قامت السيدة بدخول الحمام، ولم تعلق العلامة الخضراء التي توحي بوجود أحد داخل الحمام، فدخل عامل النظافة بالخطأ لتنظيف الحمام فوجدها، وعندما شاهدها خرج مسرعًا.

وعندما خرجت السيدة من الحمام أخبرت الفنان ماجد الكدواني بدخول أحد عمال النظافة عليها في الحمام، فقام الفنان بالصراخ واستدعاء العامل، وما لبث أن رآه فقام بالتعدي عليه بالضرب وأحدث به إصابات طفيفة في وجهه، كما قام بسبه ونعته بألفاظ جارحة.

فقام العامل بتحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة مصر الجديدة، التي قامت بإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.