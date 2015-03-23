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​بالفيديو والصور.. طرح 2139 قطعة أرض للشباب خلال مؤتمر «مشروعك» بالوادي الجديد

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​بالفيديو والصور.. طرح 2139 قطعة أرض للشباب خلال مؤتمر «مشروعك» بالوادي الجديد ​بالفيديو والصور.. طرح 2139 قطعة أرض للشباب خلال مؤتمر «مشروعك» بالوادي الجديد

جانب من المؤتمر

عقدت محافظه الوادى الجديد، اليوم الإثنين، مؤتمر المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية والبشرية والمحلية بمقر قاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بمدينة الخارجة وذلك بحضور اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد وعدد كبير من الشباب ومديرى البنوك و التنفيذين بالمحافظه.

وقال اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، “إن هذا المؤتمر يهدف إلى دعم المشاركة بين المواطنين والدولة والشعور بالمسئولية الاجتماعية ،بالاضافة إلى إتاحة فرص عمل من خلال المشروعات المتناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعد قاطرة الاقتصاد في الدولة”، وان هذه المشروعات تسهم بشكل واضح في تحفيز المبادرة لدي الشباب وفتح باب التعاون بينهم وبين الجهات الرسمية ودعمها بالأفكار البناءة وأن المحافظة بصدد تنفيذ إنشاء الشباك الواحد تيسيراً علي المستثمرين وتوفيرا للوقت والجهد وسرعة إنجاز المشاريع المقدمة .

وأعلن عشماوي خلال المؤتمر عن طرح (1067) قطعة أرض جاهزة من الأن بالمنطقة الحرفية لتسليمها للشباب لتنفيذ مشروعاتهم الشباب عليها ، وجاري إنهاء عدد (1072) قطعة أرض أخري سوف يتم دخولها الحيز العمراني خلال الفترة المقبلة مما يساعد في تقليل البطالة وتوفير فرص عمل إضافية.

واستمع عشماوي في نهاية اللقاء إلي نماذج ناحجة من المستثمرين وكيفية تطوير مشروعاتهم كما أستمع إلي مقترحات وأراء الشباب حول آليات تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

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أونا

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