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نصائح لولادة آمنة للمرأة المصابة بالضغط المرتفع

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نصائح لولادة آمنة للمرأة المصابة بالضغط المرتفع نصائح لولادة آمنة للمرأة المصابة بالضغط المرتفع
قد تصاب بعض السيدات الحوامل، بارتفاع ضغط الدم، ما يكون له تأثير ضار على صحتها وصحة الجنين، لذلك يجب اتباع بعض الطرق الوقائية لعدم حدوث مضاعفات أثناء الولادة.

نصائح الوقاية من الضغط المرتفع أثناء الولادة


>ويقول الدكتور جورج يواقيم، استشارى أمراض النساء والتوليد، إن المرأة الحامل المصابة بارتفاع ضغط الدم، عليها اتباع بعض التعليمات حتى تكون بصحة جيدة، ولا يحدث لها أى مضاعفات أثناء الولادة، مؤكدا ضرورة تناول السوائل بكثرة، والابتعاد عن الأملاح والمخللات.

وأوضح يواقيم، أنه من الضرورى قياس نسبة الكولسترول، لأن ترسبه فى الشرايين، يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم، ويجب اتباع نظام غذائى معين لتجنب الضغط المرتفع، وتعاطى الدواء المناسب لعلاج الضغط الموصوف من قِبَل الطبيب.

وأشار استشارى أمراض النساء والتوليد، إلى أنه عندما تتعرض المرأة الحامل المصابة بالضغط، لارتفاع ضغط الدم المفاجئ، فيتم وضع محلول لها، وخلال نصف ساعة ينخفض الضغط، وتتم الولادة فورا خلال 24 ساعة، لأن فى هذه الحالة قد تحدث مضاعفات للطفل، نتيجة عدم وصول الدم إليه بطريقة كافية.

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