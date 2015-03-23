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اتفاقية تعاون بين محافظة الأقصر ومدينة يانجتشو الصينية

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اتفاقية تعاون بين محافظة الأقصر ومدينة يانجتشو الصينية اتفاقية تعاون بين محافظة الأقصر ومدينة يانجتشو الصينية
وقع اللواء عادل مهران، سكرتير عام محافظة الأقصر، مع يانج مينج رونج، نائب عمدة مدينة يانجتشو الصينية، اتفاقية تآخى لبحث سبل التعاون بين المدينتين، بحضور محمد بدر محافظ الأقصر، والوفد الصينى الذى ضم كلاً من ما كون رئيس مكتب الدفاع المدنى لمدينة يانجتشو، ويانج زهى المستشار السياسى للمقاطعة ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية والقانونية، وليو كونج سوهو نائب وزير المالية بيانجتشو، وجو وين مينج نائب مكتب وزير التطوير الحضرى.

وناقش نائب عمدة يانجتشو مع محافظ الأقصر أهم النقاط المشتركة بين الحضارتين المصرية والصينية، بهدف تعزيز علاقات التفاهم بين البلدين، من خلال بحث المشروعات الاقتصادية التى تخدم المجالات الثقافية والسياحية، داعياً لزيارة مدينة يانجتشو للتعرف على أهم المشروعات المقامة هناك ولتبادل الخبرات والوفود بين المدينتين .

من جانبه أكد محمد بدر محافظ الأقصر ضرورة تطوير العلاقات المصرية الصينية والاستفادة من الخبرات الصينية التاريخية، خاصة فى مشروعات الطاقة الشمسية، والصناعات الغذائية، من خلال إعداد دراسات جدوى.

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مصر 365