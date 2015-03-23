محافظ بنى سويف: كاميرات حديثة لمراقبة أحداث الشغب بمدرجات الاستاد الرياضى

أكد المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، اليوم الاثنين، أن الأستاد الرياضى مدعم بكاميرات مراقبة حديثة، تستطيع التقاط أرقام كراسى المدرجات، ومزودة بذاكرة تخزين، للاستعانة بها عند كتابة التقارير حالة حدوث شغب واضطرابات أثناء وبعد المباريات فى المستويات المختلفة.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفية خلال تفقده الأستاد الرياضى، أن الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة التى تقوم بعملية تطوير الاستاد تراعى استيفاء كافة الاشتراطات الأمنية التى حددتها النيابة العامة والجهات الأمنية، موضحا أنه تم إنشاء بوابات إلكترونية للكشف عن المفرقعات وممرات آمنة لدخول وخروج اللاعبين من غرف خلع الملابس للملعب والعودة فيما تجرى استكمال إنشاء البوابة الرئيسية للملعب وتدعيمها بكاميرات مراقبة، مؤكدا أن الأستاد سوف يكون جاهزا لاستضافة مباريات فرق بنى سويف فى المباريات والبطولات المختلفة.

من ناحية أخرى تفقد المحافظ الصالة المغطاة، والتى تشمل نظام تكييف مركزيا، وتغيير باركيه بالأرضيات المعتمدة دوليا، لاستقبال المسابقات المحلية والدولية، بالإضافة إلى حمام السباحة الأوليمبى، والذى يفتح أبوابه لاستقبال جمهور الشباب والأسر ببنى سويف.



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المحافظ يتفقد حمام السباحة الاولمبى



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يتحدث الى قيادات الشباب والرياضة



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المستشار سليم يتفقد الملعب النجيل الصناعى



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الاستاد الرياضى بعد التطوير



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المحافظ يتفقد الصالة المغطاة