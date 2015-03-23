الهيئة الهندسية لقناة السويس الجديدة تنتهى من حفر 216 مليونا و500 متر مكعب

أكد اللواء كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية المشرف العام على مشروع قناة السويس الجديدة، أنه تم الانتهاء من حفر 216 مليوناً و500 ألف متر مكعب من المستهدف، وهو 230 مليون متر مكعب فى أعمال الحفر الجاف وسننتهى منه فى 6 إبريل القادم بدلا من 6 مايو، وسيكون آخر متر بجزيرة البلاح، مشيرا إلى أن معدل الحفر اليومى يقرب من نصف مليون متر مكعب، كما سيتبقى حوالى 5 ملايين كليو متر مكعب أو 6 سننتهى منها مع افتتاح القناة .

وحول الأنفاق، قال الوزير، فى تصريحات صحفية، إن أنفاق الإسماعيلية تم الانتهاء من الحفر المكشوف بها بطول 500 متر، ويجرى إنشاء مصنع الحلقات الخراسانية، أما الأنفاق فى بورسعيد فتم تنفيذ الحفر المكشوف وأساسات مصنع الحلقات الخرسانية، بالإضافة إلى تدعيم وتقوية وتسليح التربة لأنها ضعيفة، لافتا إلى أنه من المنتظر وصول مصنع الحلقات الخرسانية فى شهر يوليو 2015 وبدء إنتاج الحلقات الخرسانية فى أغسطس 2015، وستصل الماكينات فى أكتوبر 2015 وسنبدأ العمل الفعلى فى شهر ديسمبر القادم .

>وحول المطار، أوضح أنه يتم العمل الآن فى الممرات وصالة الركاب الخاصة بالمطار، لافتا إلى أن عملية التدبيش تتم فى مسافة 6 أو7 كيلومترات تم الانتهاء من 4 كيلو مترات بنسبة 100 %.

وبالنسبة لتمرير المرافق والكابلات، قال الوزير إنه تم الانتهاء منها جميعا ولكن يتبقى 2 كابل للكهرباء وسحارة ترعة سيناء الشرق التى وصلت نسبة التنفيذ بها حوالى 40%، وبمجرد انتهاء البيارة "4" نهاية شهر مارس الجارى ستبدأ ماكينة التفكيك الأفقى فى تمرير الماسورة، وأول ماسورتين سيتم تمريرهما فى نهاية شهر إبريل، بالإضافة إلى ماسورتين فى نهاية شهر مايو، وسنبدأ ضخ المياه فى يونيه وسنكون جاهزين لعمل الكراكات التى ستقطع جسور الترعة، حيث ستكون مياه الترعة قد وصلت إلى المواسير.

>ومن ناحية أخرى، نجحت الكراكات العاملة بمشروع قناة السويس الجديدة بقطاعاته الثلاثة فى رفع قرابة 106 ملايين و500 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة 3ر44% من المستهدف تنفيذه حتى الآن.

وقال مصدر ملاحى مسئول بهيئة قناة السويس اليوم، إن الكراكات العاملة بالمشروع والبالغ عددهم 34 كراكة قد نجحت فى رفع 74 مليونا و500 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بقطاع قناة السويس الجديدة بنسبة 6ر41% من المستهدف تنفيذه بالقطاع، ورفع 26 مليونا و400 ألف متر مكعب من الرمال المبللة بالمياة بقطاع البحيرات المرة بنسبة تنفيذ بلغت 4ر57% من المستهدف تنفيذه بالقطاع، ورفع 5 ملايين و600 ألف متر مكعب من الرمال المبللة بالمياه بقطاع البلاح بنسبة تنفيذ بلغت 4ر36% من المستهدف تنفيذه بالقطاع.