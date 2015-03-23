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محافظ الإسكندرية يوقع عقد توريد 150 أتوبيسا جديدا

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محافظ الإسكندرية يوقع عقد توريد 150 أتوبيسا جديدا محافظ الإسكندرية يوقع عقد توريد 150 أتوبيسا جديدا
تفقد هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، نماذج لـ150 سيارة أتوبيس، سيتم توريدها إلى محافظة الإسكندرية لحل أزمة المرور.

يأتى ذلك بعد توقيع عقد بين الهيئة العامة لنقل الركاب، برئاسة اللواء المهندس خالد إبراهيم عليوة، والشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل (غبور )، برئاسة الدكتور رؤوف غبور، بحضور المهندس سامح على نائب رئيس مجلس إدارة شركة غبور للقطاعات التجارية، لتوريد 150 سيارة أتوبيس بها مقاعد مخصصة للمعاقين، على أن يكون عدد 50 سيارة أتوبيس، لتوفير 177 ألف جنيه عن كل أتوبيس لصالح المحافظة.

تأتى تلك الاتفاقية فى إطار حرص محافظة الإسكندرية على زيادة السيولة المرورية وحل أزمة الاختناق المرورى بالمحافظة، بالإضافة إلى تقديم خدمة جيدة لصالح المواطن السكندرى، حيث أكد محافظ الإسكندرية ضرورة أن تسير الخطط طويلة المدى للإسكندرية الجديدة لعام 2020 بالتوازى مع الخطط قصيرة المدى فى حل مشاكل المواطنين وتقديم أفضل خدمة لهم.

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مصر 365

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