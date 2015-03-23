بالصور.. وكيل تعليم بنى سويف يتفقد الطلاب المصابين فى حادث تصادم ببا

تفقد شعبان تمام عكاشة وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين مصابى حادث تصادم سياره ميكروباص بسيارة نقل والذى أدى إلى وفاة ثلاثة طلاب وإصابة 10 آخرين من طلبة المدارس الثانوية بمستشفى ببا المركزى.

وأكد عكاشة لليوم السابع أنه اطمأن على حالة 10 طلاب تم نقل اثنين منهم فى حالة حرجة لمستشفى بنى سويف العام، مشيراً أنه سيقوم بتوجيه واجب العزاء فى الطالبين الذين توفوا اليوم بمنازلهم.

كان اللواء محمد أبو طالب مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارًا من العميد سامى توفيق مدير إدارة شرطة النجدة عن وقوع تصادم بين سيارة أجرة (ميكروباص) وأخرى نقل عند قرية بنى ماضى التابعة لمركز ببا، وأسفر الحادث عن مصرع كل من عبدالله ثابت عبدالله 17 سنة يقيم قرية بنى ماضى، نبيلة طه محمد سيد 55 سنة بندر ببا، حسين سالم خضر 17 سنة بنى ماضى وإصابة كل من: أشرف حسن محمود 35 سنة، سائق، يقيم قرية البرانقة، خالد عصام فتح الله 15 سنة طالب، علياء جودة خضر 16 سنة طالبة، علاء جابر جمعة 15 سنة طالب، طه إبراهيم عبد القادر 15 سنة جميعهم طلاب يقيمون دائرة مركز ببا تم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف العام، نشأت جابر محمد 40 سنة بنى ماضى، إيمان عويس عادل 17 سنة بنى ماضى، نورسيد محمد 17 سنة، بنى ماضى، أميرة نورالدين عبدالله 73 سنة بنى ماضى، إسلام أحمد معاذ 17 سنة بنى ماضى نقلتهم الإسعاف إلى مستشفى ببا المركزى.

وكيل وزارة التعليم يطمئن على حالة الطلاب

وبتحدث إلى أحد الطلاب المصابين

وصول المصابين إلى مستشفى ببا

عكاشة مع مسئولى إدارة ببا التعليمية

مكان الحادث