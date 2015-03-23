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إيقاف 3 سيارات وغرامة 30 ألف جنيه لإلقاء مياه الصرف بالطرق فى الغردقة

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إيقاف 3 سيارات وغرامة 30 ألف جنيه لإلقاء مياه الصرف بالطرق فى الغردقة إيقاف 3 سيارات وغرامة 30 ألف جنيه لإلقاء مياه الصرف بالطرق فى الغردقة
قرر اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إيقاف 3سيارات "فنطاس" ومقطورة لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة عشرة آلاف جنيه لكل منها، لقيامها بإلقاء مياه الصرف الصحى بطريق شمال الأحياء بمدينة الغردقة.

كما تم إيقاف سيارات قلاب لمدة 3 أشهر وغرامة عشرة آلاف جنيه لإلقائها مخلفات رتش بالطريق الدائرى الأوسط بالغردقة، على ألا يتم الإفراج عنها إلا بخطاب تصالح من الوحدة المحلية لمدينة الغردقة .

جاء ذلك خلال الإطلاع على قانون رقم 43 بشأن نظام الإدارة المحلية وقانون 212 بشأن المرور وقانون رقم 4 بشأن البيئة، وتقدمت ادارة البيئة بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة بمذكرة لإلقاء هذه السيارات لمياه الصرف الصحى ومخلفات الرتش فى الأماكن غير المخصصة لها.

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