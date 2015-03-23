انعمي برحلة هادئة إلى "توسكانا"

تقع ولاية "توسكانا" في وسط غرب إيطاليا، وتبلغ مساحتها حوالي 23000 كيلومتر مربع، وتُعرف بمناظرها الطبيعية الخلابة وتاريخها العريق وإرثها الفني وثقافتها الغنية، إذ تعتبر مهد عصر النهضة الإيطالية؛ حيث كانت تشكل موطناً للعديد من الشخصيات المؤثرة في تاريخ الفن والعلم.

ومن أبرز معالم "توسكانا" السياحية:

- برج "بيزا" المائل: يعتبر "بيزا" من أهم المعالم الأثرية، ويقع في مدينة "بيزا" الإيطالية. يعود بناؤه إلى القرون الوسطى. كان من المفترض أن يكون البرج عمودياً، إلا أنه بدأ بالميلان بعد الشروع ببنائه. يُقال بأن سبب هذا الميلان هو رخاوة وهبوط في التربة المبني عليها البرج، الذي يميل الآن بنحو 3.99 درجات، ويصل ارتفاعه إلى 55.86 متراً، من الأرض على الجانب المنخفض، و56.67 متراً من الجانب المرتفع، فيما يبلغ عرض الجدران في القاعدة 2.44 متراً. بُني البرج على الطراز الروماني، ويتضمن طبقات ثمانية.

* يمكن زيارة برج "بيزا" المائل من الثامنة والنصف صباحاً حتى الثامنة مساء، مقابل 15 يورو للبالغين.

- بحيرة "تراسيمينو": تقع البحيرة في مقاطعة "بيروجيا"، وتحديداً في منطقة "أومبريا" في جنوب نهر بو وشمال نهر "التيبر"، وتعتبر أكبر بحيرة في وسط وجنوب إيطاليا، حيث تبلغ مساحتها 128 كيلومتراً مربعاً.

يتقلّب مستوى الماء في البحيرة بشكل كبير، وفقاً لمستويات هطول الأمطار، علماً أن "تراسيمينو" غنيّة بالأسماك، بما في ذلك الرمح والكارب والتنش. أصبحت البحيرة مقصداً سياحياً شهيراً، حيث ينتشر حولها العديد من مواقع التخييم، ولا سيما في الجنوب والغرب. تشكّل التلال الخضراء الساحرة خلفية لافتة للبحيرة.

يمكن بسهولة الوصول إلى بجيرة "تراسيمينو"، في رحلة تستغرق بضع ساعات بالسيارة، من وسط "روما". هناك، لا بد للسائح الاستمتاع بركوب أحد الزوارق الصغيرة، التي تنقل الركاب إلى جزر البحيرة، ولا سيما "ماجوري" و"مينوري".

- متحف "بارجيلو": يقع "بارجيليو" في أحد أقدم المباني في "فلورنسا"، والتي يعود تاريخها إلى سنة 1255.

يحوي المحف مجموعةً من المنحوتات والأعمال الفنيّة العائدة إلى عصر النهضة، بما في ذلك روائع من قبل دوناتيلو ولوكا ديلا روبيا وفيروشيو ومايكل أنجلو وسيليني. كان يستخدم البناء كسجن في خلال القرن الثامن عشر، إلا أنه أصبح متحفاً في منتصف القرن التاسع عشر، حيث يتمّ عرض الحيوانات البرونزية.

*يفتح المتحف أبوابه، يومياً، من الثامنة صباحاً حتى الواحدة من بعد الظهر.

- "بوبولي": تقع في قلب "فلورنسا"، وتعتبر واحدة من بين الحدائق الأكثر أناقةً في إيطاليا. كان تمّ تحويلها إلى حديقة رسمية عقب شرائها من قبل عائلة ميديشي، علماً أنها تابعة لقصر بيتي، وتضم المروج والبساتين المزينة بالأشجار، فضلاً عن مجموعة من النوافير والتماثيل القديمة.

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