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"الجارديان" تبرز تكريم السيسى للسيدة الصعيدية "صيصة"

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"الجارديان" تبرز تكريم السيسى للسيدة الصعيدية "صيصة" "الجارديان" تبرز تكريم السيسى للسيدة الصعيدية "صيصة"
سلطت صحيفة "الجارديان البريطانية الضوء على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لصيصة أبو دوح، السيدة التى تخفت على مدار عقود فى زى رجل حتى تستطيع الإنفاق على ابنتها.

وقالت الصحيفة إن إعلان مسئولى الأقصر عن اختيار صيصة الأم المثالية كان مدهشا، لأنها ظلت متخفية فى زى رجل لأكثر من 40 عاما.

والتقت صيصة بالرئيس السيسى أمس لتكريمها، وقالت إنها لن تتوقف عن أن تعيش حياتها كرجل، وأنها قررت أن تموت بتلك الملابس التى اعتادت عليها، واصفة إياها بأنها حياتها كلها ولا تستطيع أن تتركها الآن.

ورغم مرور تلك السنوات إلا أن صيصة لا يزال لديها عائلة لتدعمها، فزوج ابنتها لا يستطيع العمل بسبب مرضه، لذلك فهى تساعد فى إطعام أحفادها. وبسبب قسوة حياتها، قالت إنها لا ترغب فى أن ترى ابنتها هدى تقوم بنفس التضحية التى قامت بها لأكثر من 40 عاما.


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>بالفيديو..ظهور"صيصة" ببرنامج "منى الشاذلى"فتح الطريق لتكريمها من الرئيس
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مصر 365

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