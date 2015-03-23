الرئيس السيسى يغادر الخرطوم متوجهًا إلى أديس أبابا

أكرم القصاص ويوسف أيوب - تصوير عصام الشامى

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى والوفد المرافق له مطار الخرطوم متوجها إلى أثيوبيا بعد توقيع وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة، بالعاصمة السودانية مع هايلى ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا، والرئيس السودانى عمر البشير.

وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع" إلغاء المؤتمر الصحفى الذى كان مقرراً عقدة للزعماء الثلاثة دون إبداء أى أسباب.

وتعد زيارة السيسى هى أول زيارة رسمية منذ 30 عاما يقوم بها رئيس مصرى لأثيوبيا دون أن تكون هدف الزيارة أيضا هو المشاركة فى قمم أفريقية باعتبار أديس أبابا مقر الاتحاد الأفريقى الذى كان يطلق عليه فى السابق منظمة الوحدة الأفريقية، حيث كانت الزيارات السابقة للمشاركة فى اجتماعات القمة الأفريقية.

ومن المقرر أن يلقى الرئيس السيسى كلمة أمام البرلمان الأثيوبى بمجلسيه الذى يضم مجلس نواب الشعب والمجلس الفيدرالى، ينقل فيها الرئيس رسالة من الشعب المصرى إلى أثيوبيا حكومة وشعبا تؤكد على عمق الروابط التاريخية التى تجمع بين الشعبين، والحرص على دفع وتعزيز وتوسيع مجالات التعاون المشترك لتحقيق التنمية للجميع وبشكل لا يلحق الضرر بأى طرف.

موضوعات متعلقة:

>

- السيسى يصل الخرطوم للمشاركة فى القمة المصرية السودانية الإثيوبية

>

- رئيس وزراء إثيوبيا يصل الخرطوم لتوقيع اتفاق مبادئ حماية النيل

>

- السيسى يشهد توقيع اتفاق مبادئ مياه النيل11 صباحا اليوم

>