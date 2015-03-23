التمويل العقارى:استبعاد 75% من المتقدمين لـ18ألف وحدة لم يستوفوا أوراقهم

أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أن عدد المتقدمين لحجز 18 ألف وحدة سكنية وصل إلى 76 ألف مواطن.

وأضافت مى عبد الحميد، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أنه تم فرز أوراق 39 ألف متقدم حتى الآن، مشيرة إلى أن عدد المقبولين من الذين تم فرز أوراقهم وصل إلى 10 آلاف مواطن، بينما تم استبعاد نحو 29 ألفا بسبب عدم استيفاء أوراقهم.

وأوضحت مى عبد الحميد، أنه تم إشراك جهاز التعبئة العامة والإحصاء فى عملية الفرز، بالتعاون مع البنوك، لإسراع العملية، وتسجيل البيانات، والبدء فى إجراء القرعة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية فرز كل أوراق المتقدمين خلال شهر.

وأكدت رئيس صندوق التمويل العقارى، أنه سيتم تطبيق تعديلات لائحة التمويل العقارى الأخيرة على المتقدمين لهذه الوحدات، بحيث سيتم رفع الحد الأقصى للأعزب لـ2250 جنيها بدلًا من 1750 جنيها، و3000 جنيه للأسرة بدلًا من 2500 جنيه.

وعن الإعلان الأخير والذى تضمن حوالى 24 ألف وحدة سكنية أكدت مى عبد الحميد، أنه لم يتم البدء حتى الآن فى عملية تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدمين تمهيدًا لفرز أوراقهم.

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