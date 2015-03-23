بالصور.. أسيوط تقيم احتفالية تكريم الأم المثالية والأب المثالي والابن البار

نظمت مديرية الشئون الاجتماعية بأسيوط حفل تكريم الأمهات المثاليات علي مستوي المحافظة والبالغ عددهن 8 أمهات مثاليات وأب مثالي وابن بار، وذلك في إطار الاحتفالات بعيد الأم وأقيم الاحتفال بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بحضور كلا من جمال عباس سكرتير عام محافظة أسيوط واللواء السيد سعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة والشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ومحمد فؤاد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والقس بيتر توفيق وكيل مطرانيه أقباط أسيوط والدكتورة سحر عبد الجيد مستشار المحافظة لشئون المرأة .

وأوضح جمال عباس أن للمرأة دور هام في حياتنا فهي الأم والزوجة والأخت والابنه فهي تضحي بنفسها ليعلو شأن أسرتها مؤكدا علي ان المجتمع ليس له قيمة دون المرأة فهي العمود الفقري في الأسرة مضيفا ان المحافظة تقدم كافة الدعم لأي أسرة بالمحافظة تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط.

وقال الشيخ العجمي إن الأم كرمها الإسلام بشكل كبير فهي كل المجتمع فلا تستقر الحياة بدون الأم فاليتيم ليس من مات أباه بل من ماتت أمه فهي عماد الأسرة فلابد من معاملتها معاملة حسنة ونستغل الفرصة لندخل البسمة لقلبها ولا نعصي لها أمر فهي الحياة بالنسبة للأبناء ومن جانبه أضاف القس بيتر أن جميع الأديان السماوية كرمت وأعلت من شأن الأم لما تمثله من دور عظيم في تماسك الأسرة موضحا أن ليست الفائزات بلقب الأم المثالية هن فقط بل كل أم في بيتها مثالية لما تبذله من مجهود كبير في تربية أبنائها.

وأوضحت الدكتورة سحر أن الأمهات هن من كافحن من أجل تربية أبنائهن وتحدي الصعاب ومقاومة المشاكل ووجهت لكل أم تهنئة وتقدير لمجهودها من أجل حياة كريمة لأبنائها دون أن تنتظر أي شكر أو مردود.

وقال محمد فؤاد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بأسيوط إنه تم تقديم 60 طلب ترشيح للام المثالية ولكن تم اختيار 3 أمهات مثاليات وأب مثالي وابن بار واختيار 5 أمهات مثاليات علي مستوي 5 مراكز بالمحافظة بالإضافة إلي رائدتين ريفيتين مشيرا إلي تقديم الهدايا للأمهات تقديرا لهن علي مجهودهن في المجتمع وشمل التكريم الأم صفاء محمد خليفه الأم المثالية الأولي و زمزم صلاح عبد العال الأم المثالية الثانية وحمدية محمد عبد السلام الأم المثالية الثالثة بالإضافة إلي اختيار علي نور الدين عبد الرحيم الأب المثالي وأحمد عبد الباري إبراهيم الابن البار.

كما تم اختيار روحيه يوسف عطا الله كأم مثالية بمركز أبوتيج وسهام صبحي حنا بمركز منفلوط واعتماد إبراهيم محمود بمركز الفتح وثناء علي بشاي بإدارة حي شرق ونادية صادق بإدارة ساحل سليم واختيار هبه جاد صبحي كأفضل رائدة ريفية بجمعية الشابات المسيحيات بأسيوط وحنان سليمان عبد العاطي مدير النادي النسائي بكوم أبو شيل.