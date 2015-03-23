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الحماية المدنية بسوهاج تستخرج جثة طفل غرق في حادث سيارة منذ 3 أيام‎

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الحماية المدنية بسوهاج تستخرج جثة طفل غرق في حادث سيارة منذ 3 أيام‎ الحماية المدنية بسوهاج تستخرج جثة طفل غرق في حادث سيارة منذ 3 أيام‎

أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الإثنين، من انتشال جثة لطفل 11 عام بعد غرقة فى ترعة القبيصات نتيجة سقوط سيارة ملاكى بها تحمل لوحات رقم 17834 سوهاج منذ 3 أيام.

وكانت الحماية المدنية قد انتشلت 8 جثث لضحايا لقوا مصرعهم باحدى الترع الواقعه بمركز جهينة.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقي بلاغاً من مباحث مركز شرطة جهينة يفيد سقوط سيارة شاهين يستقلها “علاء احمد عبد الغني” امين شرطة من مباحث جهينة فى احدى الترع على طريق الكائن بناحية الطليحات والقبيصات بمركز جهينة .

واسفر الحادث عن وفاة كلاً من سماح احمد عبد الغني 40 سنة شقيقة امين الشرطة ومصرع ابنائها (منار محمود عبد الحميد 6 شهور ،و مروة محمود عبد الحميد 4 سنوات ،و معتز محمود عبد الحميد 8 سنوات ،و طارق محمود عبد الحميد 6 سنوات) ، فيما لقيت زوجة امين الشرطة مصرعها وتدعي صفاء فهمي احمد زيدان 27 سنة ونجلها طارق علاء احمد عبد الغني 7 سنوات

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