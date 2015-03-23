خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية بريطانيا

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم بالرياض وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكى المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين.

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