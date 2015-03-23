أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية بريطانيا

Google+ Print
خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية بريطانيا خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية بريطانيا
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم بالرياض وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكى المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365