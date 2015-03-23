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الملك سلمان وولى العهد السعودى يعزيان الرئيس الإيرانى فى وفاة والدته

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الملك سلمان وولى العهد السعودى يعزيان الرئيس الإيرانى فى وفاة والدته الملك سلمان وولى العهد السعودى يعزيان الرئيس الإيرانى فى وفاة والدته
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس الإيرانى حسن روحانى فى وفاة والدته، وفقا لقناة العربية وصحيفة الوئام .

وقال الملك فى برقيته: "علمنا ببالغ الأسى بنبأ وفاة والدتكم، وإننا إذ نبعث لفخامتكم بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة للرئيس الإيرانى حسن روحان، وقال بلغنى نبأ وفاة والدتكم ـ رحمها الله ـ وأبعث لفخامتكم أحر التعازى، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلى القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنها فسيح جناته.

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مصر 365

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