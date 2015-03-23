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والدة الناشط محمد الجندى تتظلم للنائب العام من حفظ التحقيقات فى مقتله

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والدة الناشط محمد الجندى تتظلم للنائب العام من حفظ التحقيقات فى مقتله والدة الناشط محمد الجندى تتظلم للنائب العام من حفظ التحقيقات فى مقتله

والدة الناشط  محمد الجندي

تلقى النائب العام، المستشار هشام بركات، تظلمًا من والدة الناشط السياسي، محمد الجندي، طالبت فيه بإعادة فتح التحقيقات في قضية مقتله، واعتبار القرار الصادر بحفظ التحقيق مخالف للقانون.

ورافق والدة الجندي – الذي قتل منذ عامين في ظروف غامضة – وفد من التيار المدني، والتقى النائب العام بمكتبه بدار القضاء العالي، وضم الوفد كل من نائب رئيس الوزراء السابق حسام عيسى، والسياسي عبدالجليل مصطفى، وشهندا مقلد، وكريمة الحفناوي، وممثل عن مركز الحقانية للمحاماة والقانون.

وطالب البلاغ “المقيد برقم 5504 عرائض النائب العام لعام 2015″، من المستشار هشام بركات بصفته الأمين على الدعوى الجنائية، وحيث أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم، بإعادة فتح التحقيقات في ملابسات مقتل الناشط محمد الجندي، والاستناد في ذلك لتقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من مصلحة الطب الشرعي، الذي أكد أن الجندي قتل نتيجة التعذيب، باعتباره التقرير الرسمي في القضية.

كما طالب بالتحقيق مع إدارة مستشفى الهلال في أسباب عدم تحرير محضر بحضور جثمان القتيل، وكذلك وجود كشط في دفتر بيانات المستشفى يوم الوفاة.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات أعلن الأسبوع الماضي، عن حفظ التحقيقات في قضية قتل الناشط محمد الجندي في يناير 2013، وتقييدها ضد مجهول، وإحالة أحد شهود الإثبات بالقضية للمحاكمة لمعاقبته بتهمة الشهادة الزور.

 

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