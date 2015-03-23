بالفيديو .. أهم الأخبار فى نشرة اليوم السابع المصورة للواحدة ظهراً

يقدم لكم “اليوم السابع”، أهم الأخبار فى نشرة اليوم السابع المصورة للساعة الواحدة من ظهر اليوم الاثنين.

وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:

1- بدء أعمال القمة المصرية السودانية الإثيوبية بالخرطوم

2- البشير: العلاقة بين الخرطوم والقاهرة قوية ولن نقبل المساس بحقوق مصر المائية

3- محلب يجتمع بالمجموعة الاقتصادية لمتابعة تنفيذ اتفاقيات المؤتمر الاقتصادى

4- بدء أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بشرم الشيخ

5-الملك سلمان يرأس وفد السعودية فى القمة العربية بشرم الشيخ

6- الداخلية: القبض على41 من قيادات الإخوان الوسطى و6 من اللجان النوعية

7- قتلى وجرحى بقصف جوى لمعاقل المسلحين وضبط 25 مشتبها بهم بسيناء

8- وزير الصحة: علاج مرضى فيروس C بأوليسيوا بديلا عن الإنترفيرون الشهر المقبل

9- التضامن: 120 ألف شخص تقدموا للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

10- مجلس الأمن يؤكد على دعم الرئيس اليمنى

11- البورصة تبدأ تعاملاتها الصباحية بتراجع جماعى محدود

12- برشلونة يحسم الكلاسيكو ويبتعد بالصدارة