بالفيديو .. أهم الأخبار فى نشرة اليوم السابع المصورة للواحدة ظهراً

يقدم لكم “اليوم السابع”، أهم الأخبار فى نشرة اليوم السابع المصورة للساعة الواحدة من ظهر اليوم الاثنين.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:
1- بدء أعمال القمة المصرية السودانية الإثيوبية بالخرطوم
2- البشير: العلاقة بين الخرطوم والقاهرة قوية ولن نقبل المساس بحقوق مصر المائية
3- محلب يجتمع بالمجموعة الاقتصادية لمتابعة تنفيذ اتفاقيات المؤتمر الاقتصادى
4- بدء أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بشرم الشيخ
5-الملك سلمان يرأس وفد السعودية فى القمة العربية بشرم الشيخ
6- الداخلية: القبض على41 من قيادات الإخوان الوسطى و6 من اللجان النوعية
7- قتلى وجرحى بقصف جوى لمعاقل المسلحين وضبط 25 مشتبها بهم بسيناء
8- وزير الصحة: علاج مرضى فيروس C بأوليسيوا بديلا عن الإنترفيرون الشهر المقبل
9- التضامن: 120 ألف شخص تقدموا للحصول على تأشيرات حج الجمعيات
10- مجلس الأمن يؤكد على دعم الرئيس اليمنى
11- البورصة تبدأ تعاملاتها الصباحية بتراجع جماعى محدود
12- برشلونة يحسم الكلاسيكو ويبتعد بالصدارة