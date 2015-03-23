المتحدث باسم الطب الشرعى: خضعت للتحقيقات فى اتهامى بإفشاء أسرار القضايا

أكد الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم الطب الشرعى، أنه تم التحقيق معه صباح اليوم الاثنين بوزارة العدل بعد تصريحاته التليفزيونية التى أدلى بها منذ يومين، بعد تقديم الدكتور محمود محمد على كبير الأطباء الشرعيين شكوى ضده لإجرائه حوارا تليفزيونيا دون إذنه.

وأضاف عبد الحميد لـ"اليوم السابع"، أن الشكوى التى قدمها رئيس المصلحة ضده تضمنت إفشاء الأسرار الفنية للقضايا والتقليل من المستوى العلمى له هو وأعضاء اللجنة الثلاثية التى تم تشكيلها للشهيد "محمد الجندى"- على حد قوله.

فتح تحقيق فى تصريحات المتحدث باسم الطب الشرعى باختراق الإخوان للمصلحة (تحديث)