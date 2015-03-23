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6 نصائح لزيادة تركيز الطفل أثناء الامتحانات

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6 نصائح لزيادة تركيز الطفل أثناء الامتحانات 6 نصائح لزيادة تركيز الطفل أثناء الامتحانات
تسأل قارئة، ما أفضل الوسائل لزيادة التركيز لدى الأبناء مع اقتراب الامتحانات؟.

أفضل الطرق التى تساعد طفلك على التركيز أثناء فترة الامتحانات:


>تجيب الدكتورة صفاء عبد القادر استشارى الطب النفسى، قائلة إن هناك العديد من الطرق التى تساعد طفلك على التركيز أثناء فترة الامتحانات، ومنها:

1- على الأم أن تهتم بنوعية الأطعمة التى يتناولها أبناؤها، خاصة أثناء فترة الامتحانات، فيمكنك الإكثار من تناول الأغذية الغنية بالفسفور كالأسماك والجمبرى، والإكثار من تناول الخضروات والفواكه.

2- عليك نصحهم بالتقليل من مشاهدة التليفزيون واستخدام الهاتف المحمول، فهذه الأجهزة تشتت الانتباه وتؤدى إلى عدم القدرة على التركيز.

3- يجب عليهم ممارسة الرياضة مرة كل أسبوع على الأقل فهى تساعدهم على ارتفاع معدل التركيز.

4- ينصح بأخذ القسط الكافى من النوم اليومى، على ألا يقل عن 8 ساعات يوميا، فالنوم غير الجيد يؤدى إلى عدم القدرة على التركيز والاستيعاب.

5- الإكثار من تناول الماء يساعدهم على التركيز.

6- عليهم تنظيم مواعيدهم، والمذاكرة لمدة معينة ومحددة، والحصول على قدر من الراحة.

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