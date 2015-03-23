أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة أمريكية: النظر لصور البدناء يمكن أن يؤثر على حاسة الشم عند المرء

Google+ Print
دراسة أمريكية: النظر لصور البدناء يمكن أن يؤثر على حاسة الشم عند المرء دراسة أمريكية: النظر لصور البدناء يمكن أن يؤثر على حاسة الشم عند المرء
توصل فريق من العلماء الأمريكيين إلى أن النظر إلى صورة شخص يعانى زيادة فى الوزن أو البدانة المفرطة، يمكن أن يؤثر على حاسة الشم عند المرء.

وأوضح الباحثون أن النظر إلى البدناء قد يؤثر سلبًا على صحة الأشخاص من خلال زيادة هرمون "الكورتيزول"، الذى يحفز مستويات الإجهاد، التى يمكن بدورها أن تسبب لهم الإقبال على تناول المزيد من الطعام.

وفقا للفريق البحثى، قد يحمل البعض مشاعر سلبية تجاه البدناء خاصة ممن يعانون البدانة المفرطة.

وتشير نتائج الدراسة، التى نشرت فى الدورية الدولية للسمنة على الإنترنت، إلى أن التحيز السلبى تجاه الأشخاص الذين يعانون زيادة فى الوزن والسمنة قد يكون أكبر مما كان معتقدا فى السابق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365