دراسة أمريكية: النظر لصور البدناء يمكن أن يؤثر على حاسة الشم عند المرء

توصل فريق من العلماء الأمريكيين إلى أن النظر إلى صورة شخص يعانى زيادة فى الوزن أو البدانة المفرطة، يمكن أن يؤثر على حاسة الشم عند المرء.

وأوضح الباحثون أن النظر إلى البدناء قد يؤثر سلبًا على صحة الأشخاص من خلال زيادة هرمون "الكورتيزول"، الذى يحفز مستويات الإجهاد، التى يمكن بدورها أن تسبب لهم الإقبال على تناول المزيد من الطعام.

وفقا للفريق البحثى، قد يحمل البعض مشاعر سلبية تجاه البدناء خاصة ممن يعانون البدانة المفرطة.

وتشير نتائج الدراسة، التى نشرت فى الدورية الدولية للسمنة على الإنترنت، إلى أن التحيز السلبى تجاه الأشخاص الذين يعانون زيادة فى الوزن والسمنة قد يكون أكبر مما كان معتقدا فى السابق.