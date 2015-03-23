7 نصائح مهمة لمرضى السكر

أهم النصائح والإرشادات لمريض السكر

مرض السكر أحد أكثر الأمراض انتشارا خاصة فى الفترة الأخيرة.>قالت الدكتورة إيناس شلتوت استشارى أمراض الباطنة والسكر، إن الأشخاص المصابون بمرض السكرى قد يتعرضون لمضاعفات خطيرة، ويجب على هؤلاء المرضى اتباع بعض الإرشادات والنصائح لتفادى التعرض لتلك المضاعفات وأهمها.

1) ضبط نسبة السكر بالجسم بحيث تتراوح ما بين 130 إلى 90 "صائم"، وبين 140 إلى 180 "فاطر".

>2) ضبط نسبة الهيموجلوبين السكرى بحيث يكون أقل من 7% فى الأشخاص الأقل من 65 سنة، وما بين 7% إلى 8% فى حالة الأشخاص الأكبر من 65 عاما.

>3) ضبط ضغط الدم بحيث تكون أقل من 140 على 80.

>4) فحص دورى على قاع العين كل سنة على الأقل.

>5) إجراء فحص بصفة دورية مرة كل عام، على الأوعية الدموية، خاصة القدمين لتفادى التعرض للقدم السكرى.

>6) أهمية الفحص الذاتى للقدم السكرى يوميا، لتفادى تعرضه لمخاطر مضاعفات السكرى.

>7) تغير أسلوب ونمط الحياة من خلال الاهتمام بتناول الغذاء الصحى، والابتعاد عن تناول الوجبات السريعة الضارة لمريض السكرى، بجانب ضرورة ممارسة الرياضة.

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