بالفيديو - شاهد أجمل ما حدث في الأحد.. سحر سواريز وماتا وصلاح مع أخطاء قاتلة من الحراس

ما بين مشاركة محمد صلاح أمام أودينيزي، هدف خوان ماتا الرائع في شباك ليفربول، والخطأ الكارثي لمانويل نوير..يستعرض FilGoal.com لزواره أبرز الأحداث التي شهدتها المباريات الأوروبية أمس الأحد.

تعادل صلاح

النجم المصري محمد صلاح شارك كبديل أمام أودينيزي مع فريقه فيورنتينا في مباراة انتهت بالتعادل 2-2.

وخلال 21 دقيقة لعبها الجناح الدولي المصري، شكل خطرا على مرمى أودينيزي وكاد أن يسجل هدفا بعد مراوغة رائعة لدفاع الأخير.

شاهد ملخص لمسات صلاح أمام أودينيزي..

هدف المحمدي

اللاعب المصري أحمد المحمدي كان على موعد مع التألق في مواجهة تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي، إذ سجل هدفا رائعا في خسارة فريقه هال سيتي 3-2.

الكلاسيكو

برشلونة نجح في حسم مباراة الكلاسيكو في مواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 2-1، وكان النجم الأوروجواني لويس سواريز على موعد مع هدفه الأول في الكلاسيكو، والذي أعطى البلوجرانا الثلاث نقاط.

وداعا جيرارد

قائد ليفربول ستيفين جيرارد لم يمضي في الملعب أكثر من دقيقة أمام مانشستر يونايتد بعد طرده في بداية الشوط الثاني، وترك فريقه يعاني وهو متأخرا في النتيجة وخسر المباراة 2-1.

شاهد اللقطة التي طرد بسببها جيرارد..

ماتا الرائع

وفي نفس المباراة، سجل خوان ماتا هدفا رائعا من ركلة مقصية سكنت شباك الحارس سيمون مينيوليه، وكان الدولي الإسباني هو نجم المباراة الأول بتسجيله لهدفي يونايتد.

شاهد هدف ماتا البديع..

خطأ نوير

تلقى بايرن ميونيخ الخسارة على ملعبه في الدوري أمام بروسيا مونشنجلادباخ، وارتكب الحارس الأفضل في العالم خطئا فادحا تسبب في الهدف الأول للضيوف.

خطأ كورتوا

حارس أخر من الأفضل في العالم ارتكب خطئا كبيرا، هو البلجيكي ثيبوت كورتوا.

كورتوا تسبب في إدراك هال سيتي للتعادل أمام فريقه تشيلسي في الشوط الأول، ولكن زميله لويك ريمي سجل هدف الفوز في الشوط الثاني لتنتهي المباراة 3-2.