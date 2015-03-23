منتخب هولندا يفتقد جهود روبن أمام تركيا وإسبانيا

مدريد، (إفي): يغيب آريين روبن مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، عن المباراتين المقبلتين للمنتخب الهولندي أمام تركيا وإسبانيا بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه الليلة الماضية مع بروسيا مونشنجلادباخ في منافسات "البوندزليجا".

وتسببت هذه الإصابة في غياب اللاعب الهولندي لعدة أسابيع عن المنافسات الكروية جراء إصابته بتمزق في عضلات البطن، وفقا للفحوصات الأولية التي أجراها طبيب النادي البافاري هانز فيلهيلم مولر.

وبسبب هذه الإصابة، لن يتمكن مهاجم البايرن من اللعب تحت قيادة المدير الفني للمنتخب الهولندي جوس هيدينك خلال المباراة التي ستقام السبت المقبل في ملعب امستردام أرينا أمام تركيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2016"، كما يغيب عن مبارة إسبانيا الودية المقررة يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وتوجد شكوك حول إمكانية لحاق روبن بمباراة بايرن ميونيخ أمام بورتو البرتغالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.