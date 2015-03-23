تنس - سيرينا تواصل صدارتها للتصنيف

مدريد، (إفي): واصلت الأمريكية سيرينا ويليامز صدارتها للتصنيف العالمي لرابطة لاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين، برصيد تسعة آلاف و982 نقطة.

ولم يشهد تصنيف هذا الأسبوع أي تغييرات في المراكز العشرة الأولى، حيث تحتل الروسية ماريا شارابوفا الوصافة تليها الرومانية سيمونا هاليب ثالثة.

وجاء تصنيف اللاعبات العشر الأوليات كالتالي:

1- الأمريكية سيرينا ويليامز. 9.982 نقطة.

2- الروسية ماريا شارابوفا. 8.270.

3- الرومانية سيمونا هاليب. 7.181.

4- التشيكية بترا كفيتوفا. 6.275.

5- الدنماركية كارولين فوزنياكي. 4.770.

6- الصربية آنا إيفانوفيتش. 4.425.

7- الكندية يوجيني بوشار. 4.306.

8- البولندية أنييسكا رادفانسكا. 3.480.

9- الروسية إيكاترينا ماكاروفا. 3.420.

10- الألمانية أندريا بيتكوفيتش. 3.190.