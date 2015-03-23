بيبي: لعبنا بأجسادنا لا رؤسنا.. وشعار قميصنا يجبرنا على الكفاح

برشلونة، (إفي): أقر مدافع ريال مدريد، البرتغالي بيبي، بشعوره وزملائه بالحزن عقب الهزيمة مساء الأحد بملعب كامب نو بهدفين لواحد لصالح برشلونة في كلاسيكو الليجا.

وصرح بيبي عقب اللقاء "قدمنا شوط أول جيد، استحوذنا فيه على الكرة وأضعنا العديد من الفرص. لكننا بعد ذلك منينا بالهدف الثاني ولعبنا بأجسادنا وليس برؤوسنا".

وأضاف "نشعر بالحزن، لكن ينبغي التفكير في المباراة المقبلة".

وعن تراجع فرص الملكي لحصد اللقب عقب تأخره بأربع نقاط عن برشلونة المتصدر، قال: "لدينا الامكانيات للتتويج بلقب الليجا. نحن على بعد أربع نقاط وشعار الملكي يجبرنا على الكفاح للنهاية، علينا النظر للموسم الماضي كمثال، عندما حسمت الليجا في آخر جولة".