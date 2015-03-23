دوري الأبطال.. الفرصة الأخيرة لميسي أمام ريال مدريد هذا الموسم

بعد انتهاء مباراة الكلاسيكو بفوز برشلونة على ريال مدريد 2-1، وعدم تسجيل ليونيل ميسي أمام الفريق الملكي، لم يعد للنجم الأرجنتيني سوى مسابقة دوري الأبطال من أجل هز شباك بطل أوروبا.

فيعد الموسم الحالي، هو الثاني لميسي الذي لا يسجل فيه أهدافا في مرمى ريال مدريد منذ مشاركته أساسيا في المباريات مع البلوجرانا بدءا من موسم 2006-2007.

منذ ذلك الحين، موسم واحد فقط خلا من زيارة الساحر الأرجنتيني لشباك ريال مدريد هو 2007-2008..

وبعد فشله في التسجيل خلال مباراتي الدوري هذا الموسم، لم يعد أمام ميسي سوى المسابقة الأوروبية حتى يسجل أمام الفريق الملكي، لأن الأخير قد ودع كأس ملك إسبانيا.

وسيلعب برشلونة نهائي الكأس أمام أتلتيك بلباو في 30 مايو المقبل.

وقد لا يلعب برشلونة من الأساس أمام ريال مدريد في مسابقة دوري الأبطال في حال خروج أحدهما من الدور ربع النهائي، أو وقوعهما في طريقين مختلفين بالدور نصف النهائي وعدم تأهل كليهما للمباراة النهائية.

21 هدفا

النجم الحاصل على جائزة الكرة الذهبية أربع مرات متتالية، سجل 21 هدفا في مرمى ريال مدريد من إجمالي 30 مباراة لعبها أمام الفريق الملكي.

وكان موسم 2007-2008 هو الوحيد الذي لم يسجل خلاله ميسي في مرمى ريال مدريد، وذلك بسبب ابتعاده لفترة طويلة وقتها عن الملاعب بسبب الإصابة، وعدم مشاركته في مباراة الكلاسيكو الأولى على ملعب "كامب نو" والتي انتهت 1-0 للنادي الملكي.

ويعد ريال مدريد هو ثاني الفرق المفضلة لدى الساحر الأرجنتيني من حيث تسجيل الأهداف، بعد نادي أتليتكو مدريد.

فلقد سجل ميسي في مرمى الروخيبلانكوس حتى الآن 22 هدفا، بعده مباشرة ريال مدريد وسيفيليا (21 هدفا).

وفيما يلي قائمة الأهداف التي سجلها وصيف العالم مع منتخب الأرجنتين، أمام نادي ريال مدريد.

موسم 2006-2007، ثلاثة أهداف في الدوري.

موسم 2008-2009، ثلاثة أهداف في الدوري.

موسم 2009-2010، هدف واحد في الدوري.

موسم 2010-2011، هدف واحد في الدوري، وهدفان في دوري الأبطال.

موسم 2011-2012، ثلاثة أهداف في بطولة السوبر الإسبانية.

موسم 2012-2013، ثلاثة أهداف في الدوري، وهدفان في السوبر الإسبانية.

موسم 2013-2014، ثلاثة أهداف في الدوري.