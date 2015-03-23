روني: كان علي إسناد ركلة الجزاء لماتا

كتب واين روني على حسابه الرسمي بـ"تويتر" أن خوان ماتا زميله بفريق مانشستر يونايتد كان الأحق بتنفيذ ركلة الجزاء التي أتيحت لهم في مباراة ليفربول.

وكان روني قد أضاع ركلة الجزاء، ولكن فاز يونايتد بالمباراة 2-1 على مضيفه ليفربول، موسعا فارق النقاط بينهما إلى خمس نقاط إذ يتواجد الشياطين الحمر حاليا في المركز الرابع وخلفهم مباشرة ليفربول.

وعقب المباراة، أشاد روني بزميله ماتا، والذي سجل هدفا رائعا من ركلة مقصية..

وعبر عن سعادته بهذا الفوز الهام على ليفربول في عقر داره إذ كتب روني"سعيد جدا الليلة، الجمهور كان رائعا، ماتا سجل هدفين رائعين، كان علي أن أتركه ينفذ ركلة الجزاء".