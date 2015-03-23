أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

روني: كان علي إسناد ركلة الجزاء لماتا

Google+ Print
روني: كان علي إسناد ركلة الجزاء لماتا روني: كان علي إسناد ركلة الجزاء لماتا

كتب واين روني على حسابه الرسمي بـ"تويتر" أن خوان ماتا زميله بفريق مانشستر يونايتد كان الأحق بتنفيذ ركلة الجزاء التي أتيحت لهم في مباراة ليفربول.

وكان روني قد أضاع ركلة الجزاء، ولكن فاز يونايتد بالمباراة 2-1 على مضيفه ليفربول، موسعا فارق النقاط بينهما إلى خمس نقاط إذ يتواجد الشياطين الحمر حاليا في المركز الرابع وخلفهم مباشرة ليفربول.

وعقب المباراة، أشاد روني بزميله ماتا، والذي سجل هدفا رائعا من ركلة مقصية..

وعبر عن سعادته بهذا الفوز الهام على ليفربول في عقر داره إذ كتب روني"سعيد جدا الليلة، الجمهور كان رائعا، ماتا سجل هدفين رائعين، كان علي أن أتركه ينفذ ركلة الجزاء".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع