هادي يتهم الحوثيين بالتنسيق مع إيران لفرض المذهب “الإثنى عشري” في اليمن

اتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الإثنين، الحوثيين بمحاولة فرض المذهب الإثني عشري في البلاد بالتنسيق مع إيران بقوة السلاح خلال لقائه مع شيوخ قبليين حسب مصدر حضر اللقاء.

وقال المصدر القبلي الذي حضر لقاء هادي في القصر الجمهوري بعدن مع شيوخ قبائل من شبوة (جنوب) إن “الرئيس أوضح أن الحوثيين يقومون بمحاولة فرض المذهب الإثني عشري في البلاد بقوة السلاح بالتنسيق مع إيران”.

وأضاف الرئيس هادي “الحوثيون تعهدوا لإيران عقب انتهاء مؤتمر الحوار الوطني بإفشال مخرجاته”.

وتابع الرئيس اليمني “25 مليون يمني (عدد سكان البلاد) لن يقبلوا بأساليب الحوثيين الذين يرفعون شعارات الموت”، معتبرا أن التظاهرات التي تخرج في مختلف المحافظات تؤكد ذلك.