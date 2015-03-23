الدفاع يطلب براءة “نجل عم مصطفى شردي” من تهمة اقتحام قسم العرب ببورسعيد

طلب محامي المتهمين محمدالسيد موافى ومحمد زغلول شردى “نجل عم الاعلامى مصطفى شردى” والسيد عبد الصبور أمام محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، البراءة تأسيساً على كيدية الإتهام وتلفيق التهمة وإنتفاء صلة المتهمين بالواقعة، وإنعدام دورهم الاجرامى وبطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لإحتوائها على تحريات غير جديدة وصحيحة، وبطلان التحريات، وإكراه الشهود على الاعتراف.

ويُحاكم فى القضية كل من محمد بديع المرشد العام السابق لجماعة الإخوان، وقيادات الجماعة محمد البلتاجى وصفوت حجازى وأكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد، وأحمد توفيق صالح الحولانى عضو مجلس الشورى، وجمال عبيد عضو مجلس الشعب، بعد قرار النائب العام بإحالتهم للمحاكمة العاجلة أمام الجنايات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم.

ووفقاً لتحقيقات النيابة فقد قام كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة “العرب” ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.