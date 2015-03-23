القبض على مرتكبي حادث سرقة «سنترال الماكس» بالإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم مينا البصل من ضبط كل من محمد طه عبد المجيد 27 سنة عامل مقيم دائرة القسم، السابق اتهامه فى 2 قضية ” سرقة وسلاح أبيض وإبراهيم صابر إبراهيم سن 32 عامل مقيم دائرة القسم، وبحوزتهما 4 شاشات كمبيوتر و2 كيسة كمبيوتر.

وبمناقشتهما أقرا بقيامهما بسرقتها من سنترال المكس التابع للشركة المصرية للاتصالات بدائرة القسم، وبإجراء المعاينة تبين وجود كسر قفل الباب الخلفى للسنترال ووجود بعثرة بأحد المكاتب الإدارية.، وبسؤال المدعو شريف غازى جوده سن 36 رئيس قسم الحوادث بالشركة المصرية للاتصالات، قرر بان المضبوطات عهدة السنترال واتهمهما بالسرقة، وكلفت المباحث بتطوير مناقشة المتهمين المضبوطين للوقوف على أبعاد نشاطهما الإجرامى.